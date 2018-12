Valgkamp. Kommunale løfter

Lokaldebat: Et er at sige, andet er at gøre.

Sidste kommunalvalgkamp var som sædvanligt præget af alt det, man gerne ville gøre for sin kommune. Politikerne blev valgt på nogle af de lokale sager om blandt andet at undgå skolelukninger, bedre vilkår for socialt udsatte, ældre, handicappede og børn, enkelte har vi så intet hørt fra siden.

Nu står vi her et år efter og ser mange overskrifter om de benhårde prioriteringer, der koster på kernevelfærden. De sidste dage af året er overskrifter og tv-indslag præget af de seneste besparelser, der rammer vores ældre og Facebookgruppen "Assens kommune, svigt af de ældre" der prøver at italesætte prioriteringerne.

Assensborgmester Søren Steen Andersen er så gået sammen med de andre fynske borgmestre i en fælles kamp for at flytte ansvaret og fokus over på regeringen-folketinget i stedet for selv at løfte opgaven.

Som redaktionschef Peter Hagmund skriver i en af årets sidste ledere: "Men det er i den sidste ende lokalpolitikernes eget ansvar, at kommunerne ikke har forvaltet pengene på en sådan måde, at det stemmer overens med de løfter, som de samme politikere afgav under valgkampen".