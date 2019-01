V-profil: Socialdemokraterne vil lade handlen gå til Rosengårdscentret

Sonja Marie Jensen(S) skriver i Fyens Stiftstidende: "I Nyborg vil det være dybt skadeligt for vores bymidte, hvis vi vil have boxbutikker og handelscentre på den forurenede giftgrund ved motorvejsafkørslen. Og kun 20 minutter fra samme afkørsel har Odense et Rosengårdscentret og masser af boxbutikker at byde på".

Det er jo selvfølgelig helt legitimt ikke at ville udvikle mulighederne for at skabe større tiltrækning til Nyborg. Men ligefrem at fremføre et synspunkt om, at vi bare kan køre til Rosengårdscentret, der jo kun ligger 20 minutter væk, og hvor der jo er boxbutikker, synes vi i Venstre er ærgerligt. Ikke mindst set i lyset af, at vi med Venstres udspil og med en fuldstændig opbakning til en strategisk Byudviklingsplan for Nyborg fra alle partier, har skabt visionen om, at vi vil være det førende oplevelses- og handelscentrum på Østfyn og på sigt gerne på Fyn.

I planen ligger samtidigt, at vi gør bymidten større således, at man i fremtiden, når man står af toget eller kører af motorvejen, oplever at være i Nyborg by. I Venstre vil vi på ingen måde ødelægge handlen i den gamle midtby selvom flere gerne vil fortælle, at det er det Venstre vil. Nej i Venstre er vi optaget af at skabe mulighed for at kunne tiltrække store butikker til Nyborg.

Butikker, vi ikke har plads til i den nuværende bymidte. Butikker, som kan være med til at tiltrække kunder til butikkerne i Nyborg. For i modsætning til Socialdemokratiet vil vi kæmpe imod, at mere handel går mod Rosengårdscentret, der netop er i gang med at opruste indsatsen om at tiltrække endnu flere kunder.

Den store udfordring her, som alle andre steder i forhold til handlen, er den stigende nethandel. Der bliver simpelt hen købt mere og mere på nettet. Det betyder for Venstre bare ikke, at vi må sætte os tilbage sig se udviklingen køre forbi, når der nu er stor interesse for at investere i Nyborg.