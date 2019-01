Udspil fra Venstre: Skoleelever skal lære om frivilligt arbejde - og ud i erhvervslivet

Skole og uddannelse er måske de vigtigste grundsten i opbygningen af vores samfund. Kun hvis vi lykkes i forhold til at få alle med, og få en høj kvalitet, får vi et samfund, der udvikler sig, som vi drømmer om. Tilmed er folkeskolen er en slags kit, der er med til at sikre sammenhængskraften i samfundet. Det er derfor et stort kommunalt ansvar, at sørge for, at folkeskolen leverer det, den skal, og vi ved, at alle ansatte i kommunen knokler for netop at opfylde vores mål.

Et af målene er, at folkeskolen skal kunne rumme alle. Man skal spotte og hjælpe de svageste, men man må også konstatere, at inklusion ikke skal være for enhver pris. Nogle elever har af forskellige årsager brug for særlige tilbud, og her er det vigtigt at være skarpe i de konkrete situationer, så undervisningen fungerer for alle. På samme måde skal man være god til at udfordre de ekstra dygtige elever, så de heller ikke falder fra.

Et af de helt store nøgleord i en vellykket folkeskole er "trivsel." Når man trives, er chancen for indlæring meget større. På enkelte skoler i vores kommune er man begyndt at have et "Trivselsråd." Her kan elever, lærere, skoleledere og forældre indgå i en fælles alliance, der optimerer forholdene på den enkelte skole og for den enkelte elev. Venstre ser gerne, at idéen spredes.

I Faaborg-Midtfyn Kommune udmærker vi os ved at have indført "den kulturelle rygsæk," hvor vi på bedste vis giver børnene indsigt i - og interesse for - de kulturelle værdier i form af samarbejde mellem skolerne og de lokale museer og institutioner. Det vil vi i Venstre udvikle yderligere, ligesom vi vil udvikle på "Erhvervsrygsækken." Her samarbejder vi med erhvervslivet om at vise de unge, hvad det er, de kan bruge indholdet fra blandt andet matematik og naturfagstimerne til.

Ligeledes er der for nyligt nedsat et udvalg kaldet "Fremtidens Skole," der arbejder på at bringe flere nye dimensioner ind i skolernes hverdag.

Venstre vil have, at alle i løbet af de ni første skoleår får stiftet bekendtskab med frivilligt arbejde. Det giver enormt meget til fællesskabet, men også til den enkelte. I dag er kun 37 procent af de unge frivilligt aktive. En af udfordringerne i skolernes hverdag er at få eleverne til at høre efter. Skolefolk giver udtryk for, at der kan gå op til ti minutter af en lektion, inden klassen samlet er parat. Her skal forældrene mere på banen, da det er et fælles ansvar at få børnene til at modtage undervisning.

Faaborg-Midtfyn er gammelt friskoleland og her benytter cirka 34 procent af eleverne en friskole. For os i Venstre er det ikke noget problem, da det frie valg er en vigtig brik i vores politiske anskuelse. Det vigtigste er, at folkeskolen ikke bliver et fravalg, men at forældre har muligheden for at vælge anderledes, fordi der er tilbud og muligheder, som de synes passer bedre ind i deres liv.

Overordnet er det vigtigste, at alle børn i Faaborg-Midtfyn får en skolegang med lærdom og dannelse, der kan ruste dem til de opgaver og muligheder, de vil støde på senere i livet.