Udlændingesag. Hurra for humanismen

Alle børn i Danmark har ret til at modtage undervisning. Dette gælder uanset hvilken religion de har, eller hvor de kommer fra. Det er jo i særlig grad det, der definerer et demokratisk og frisindet, som Danmark er og fortsat skal være.

Derfor er der en stor og uforbeholden opbakning til Nyborg Gymnasium og Henrik Vestergaard også fra min side. I et levende, nærværende demokrati skal vi altid søge at styrke humanismen og medmenneskeligheden. Familien er havnet i et tomrum, hvor ingen tager sig af familiens ve og vel.

Allerhelst vil familien leve et liv, hvor de tager vare på sig selv, passer et helt almindeligt arbejde, og hvor børnene går i skole. Et liv, hvor de deltager i samfundet på lige fod med alle andre. Ansvaret for pigernes skolegang er nu formelt overgået til Udlændingestyrelsen, mens pigernes asylsag behandles.

Her træder udsynet, venligheden og medmenneskeligheden heldigvis i karakter i form af, at rektor og Nyborg Gymnasium sørger for, at de to piger modtager undervisning. Tak.

Det kræver mod at træde i karaktér, når den yderste højrefløj helst ser venlighed begrænset at gælde mennesker, der via stamtavle kan bevise, at de igennem mange generationer har spist frikadeller ugentligt.

Jeg håber, vi er mange, der bakker op om pigernes skolegang, Nyborg Gymnasium og deres rektor i denne tid?