Uddannelse. Styrk fællesskabets skole

Lokaldebat: Den danske folkeskole er med til at skabe rammerne for en god og lige uddannelse, lige meget hvilket lag i samfundet man kommer fra.

Men på trods af en økonomi, som buldrer afsted, så bliver der alligevel skåret ind til benet på folkeskolerne. Det er som om, at dem, der tager beslutningerne omkring disse nedskæringer, glemmer, hvilket fundament folkeskolen er med til at give børnene. Folkeskolen er grundstenen i uddannelseskæden, men på grund af disse forfærdelige nedskæringer, så påvirker man undervisningen negativt, og de mest ressourcestærke smutter over på privatskolerne, som man lige nu kan se ske i vores egen by, Assens.

Dette fører til, at man danner et samfund, hvor der findes a- og b-skoler, og hvor dem, som har allermest brug for hjælp, får allermindst.

Så kære politikere: Stop disse tåbelige nedskæringer, og start med at investere i fremtiden.