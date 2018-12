Uddannelse. Politikere skal vise vejen

Lokaldebat: Uddannelse er vejen frem til løsningen for de mere end 500 unge i Assens Kommune uden uddannelse, som er på overførselsindkomst, skriver Socialdemokratiet i et debatoplæg.

Et udmærket oplæg, men det er også en ordentlig omgang at tage udfordringen op med at sikre en fremtid med færre unge på overførselsindkomst. En omgang, som også kan ende med at blive en gratis omgang.

Men dertil ikke sagt at man behøves have en uddannelse for at være tilknyttet arbejdsmarkedet.

Hvorfor er der så mange unge, der er fastlåst på overførselsindkomst, fremfor at søge uddannelse? Er det, fordi vi igennem mange årtiers indsats som samfund har stået klar til at gribe de unge efter folkeskolen med ydelser, som faktisk er mulige at leve for?

Det handler fra et tidligt tidspunkt om at motivere unge til at søge uddannelse i stedet for at have en laissez faire holdning. Udover motivation skal unge have disciplin, især selvdisciplin, ind på et tidligt tidspunkt allerede i folkeskolen. Men som det fremgår i oplægget, er vejen frem et samarbejde både med uddannelse, arbejdsmarked og politisk niveau.

Udover at fastslå at, uddannelse er vejen frem, så bør politikerne også vise vejen, for spørger man unge, ønsker mange faktisk en uddannelse.