Tvivlsom værdighedspolitik

Assens Ældreråd må på det kraftigste misbillige, at Assens byråd har besluttet at spare på ældreområdet. Ældrerådet mener, det vil være tvivlsomt, om Assens kommune kan leve op til de nyligt vedtagne værdighedspolitik.Ældrerådet beklager dybt, at det kan få mange menneskelige konsekvenser for sårbare borgere, når den praktiske hjælp, de har behov for, lige pludselig bliver beskåret til et minimum. Vi er overbeviste om, at den "individuelle vurdering", som loven foreskriver, ikke vil være mulig med de markante ændringer i ydelserne, som borgerne nu bliver re-visiterede til.Ældrerådet er bange for, at besparelserne på sigt kan betyde store omkostninger andre steder, når den forebyggende indsats minimeres. Behovet for plejehjemspladser vil stige, der vil bliver flere indlæggelser på sygehuse, flere vil blive inaktive. Det er igen de svageste, der kommer til at betale prisen.Kommunen må være bevidst om, at der med ændringerne af den praktiske bistand, der nu er besluttet, vil ske endnu en forringelse af borgernes livskvalitet. Det kan forøge risikoen for, at borgerne bliver syge pga. et dårligt indeklima: lugtgener af urent tøj, støv, og andre luftvejsgener.Kommunen må være bevidst om, at de borgere, der på grund af sygdom/svaghed er sengeliggende og opholder sig døgnet rundt i det samme rum i boligen, må leve med, at alle menneskelige behov skal dækkes der. Det er også der, al socialt samvær foregår.Ældrerådet beklager dybt, at kommunen svigter borgerne ved, at de ikke kan få dækket deres basale behov og få den hjælp og støtte, der gør, at de er i stand til at varetage omsorg for sig selv.