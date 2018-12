Til forsvar: Helnæs Kro leverer varen

Lokaldebat: Igen forlod vi Helnæs Kro beriget med en fantastisk fornemmelse af Emma Gad og beriget af veltilberedt mad, der emmer af glæde, traditioner og kogekunst.

- Godaften, velkommen til, nu skal jeg vise jer, hvor I skal sidde ...

Sådan startede vores sidste besøg på den lille kro med den store historie.

Hygge og værtsrollen er kendetegnende for den gamle kro, der ikke knæler for rå fisk fra Østen eller madsnobberi, der ellers er oppe i tiden.

Julebuffet som vor mormor lavede den.

Udsøgte råvarer er omdrejningspunktet for den altid gode mad, der er på kortet på den fynske egnskro.

Stort kendskab og kærlighed til hver eneste af ingredienserne er kendetegnet for stedet.

Faglig stolthed og en meget stor opmærksomhed på gæsterne trivsel er i højsædet. Et rigtigt traktørsted - det er, hvad Helnæs Kro er.

Stiftens unge anmelder, der efter eget udsagn til personalet på kroen ikke brød sig om vin, men derimod foretrak cola, haglede kroen ned i sin vurdering af stedet.

Jeg undrer mig over, at det er muligt at bestride et job som madanmelder eller vinkender - eller mangel på samme - når hun har de præferencer.

Helnæs Kro er en perle, som jeg besøger så tit som muligt - og det er mange gange årligt. Aldrig er jeg gået skuffet derfra. Tværtimod har jeg altid oplevet serveringspersonale, der kræser for deres gæster samt et værtspar, der fuldt ud forstår at få gæsterne til at føle sig velkomne og i fokus.

Menukortet er varieret, og kokken forstår at holde god dansk mad i live tilføjet et lokalt tvist og opfindsomhed.

Prisniveauet er i orden, og alle burde unde sig selv at få Helnæs Kro under huden.