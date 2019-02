Sundhedsreform. Mere nærhed, ja tak

Lokaldebat: Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark. Men der er også torne på rosen, hvor geografiske forskelle på behandlingstilbud udfordrer.

Vi har rykket den specialiserede behandling til sygehusene, og derfor har vi brug for en sundhedsreform, som kan styrke kvalitet, nærhed og sammenhæng. Som kommunalpolitiker oplever jeg, at det ofte er svært for os i kommunerne at følge lokale patienter på vejen mellem almen praksis, sygehus og kommunen, hvor vi skal iværksætte genoptræning. Det skal vi gøre bedre.

I Assens Kommune er halvdelen af lægepraksis lukket for tilgang. Det er træls for vore ældre og børnefamilier, når vejen til lægen bliver lang. Jeg deler regeringens ambition om at flytte mere behandling ud lokalt i moderne sundhedshuse, hvor læger og andre fagligheder kan varetage kontroller af diabetes- og KOL-patienter.

I 2030 vil vi forventeligt have 230.000 flere +75-årige, 30 procent flere med KOL og 80 procent flere med diabetes. Det er rigtigt set, når regeringen foreslår nye sundhedsfællesskaber, hvor praktiserende læger, repræsentanter fra sygehusene og kommunerne skal styrke sammenhængskraften i sundhedsvæsenet: ingen patienter må falde mellem to stole.

Med sundhedsreformen flyttes penge fra administration til varme hænder. Når Venstres Jane Heitmann stiller spørgsmål til administrationsomkostningerne i regionerne er det helt legitimt. Vi skal bruge pengene klogt, så vi i fremtiden kan få behandling af høj kvalitet uanset postnummer og behandling tæt på, hvor vi bor.

Budskabet herfra er klart: Mere nærhed, ja-tak.