Så ta`r vi cyklerne frem

Det er fantastisk, når erhvervsudvalgets formand Peter W. Mollerup skriver, at nu skal vi have cyklerne frem.

Det er forbavsende, hvad den formand ikke ved, om hvad der sker i vores by. Så heller ikke på cykelområdet har han fattet noget.

Vi har i de seneste mange år haft cykelhold, som tæller rigtig mange medlemmer. Så der cykles allerede i Nyborg hr. Mollerup.

Så siger du, der skal være cykelstier ved Storebælt. Mon ikke det vil være en ide at få en cykelsti ud til Holckenhavn, den har været savnet og ønsket i mange år.

Nyborg ligger på baghjul i alt for mange henseender. Der er meget andet end en forurenet grund på Storebæltsvej, som du vil have butikker på. Også her er du helt helt uvidende.