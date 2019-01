S-profil svarer igen: Lad os sammen passe på bykernen

Hos Socialdemokratiet fremlægger vi vores egen politik. Jeg vil opfordre Peter Mollerup og Venstre til at gøre det samme i stedet for at lægge os ord i munden. J

eg har endnu til gode at se et konkret udspil fra Venstre, om hvad de vil på lynfrosten. Jeg har stor respekt for, at vi er uenige. Det er politik, men lad os gøre det på et ordentligt niveau.

Socialdemokratiet vil ikke have et butikscenter på lynfrosten. Det mener vi skader vores bykerne for meget. Hvis Venstre vil lave et butikscenter, risikerer vi at udkonkurrere vores egen bykerne og lukke lokale detailhandelsbutikker.

Vi vil prioritere vores detailhandel i bykernen. Faktisk mener vi, at vi har en af de skønneste bykerner i Danmark, og derfor er vi også med i arbejdet om at gøre den endnu bedre. Ikke mindst, når slottet står klart, skal vi have en aktiv og levende handelsby.

Vores lokale handelsliv konkurrerer i forvejen med internethandlen. Det er ikke rimeligt at vi så med åbne øjne giver dem endnu et handelsområde at skulle konkurrere i mod.

Og i Socialdemokratiet tror vi ikke på, at man kan blæse og have mel i munden på en og samme tid. Derfor har vi foreslået at vi primært laver liberalt erhverv på lynfrosten.

Lad os nu passe på vores smukke og hyggelige bykerne med gode og skønne butikker, og lade os tage ordentlige politiske debatter.