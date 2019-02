Rygning. Drop rygeforbud på Værestedet

Debat: Totalt rygeforbud pr. 1. august i alle kommunale bygninger. Dette gælder også for Værestedet på Bryggerivej.

Alle brugere og frivillige må overhovedet ikke ryge dér mere, hverken i det skur, vi har til dette formål, eller der hvor vi sidder sammen udendørs.

Jeg er psykisk syg og er ryger, og hvis jeg ikke overholder denne regel, vil jeg blive bortvist fra Værestedet.

Det at kunne komme på Værestedet har betydet rigtig meget for mig i de 15 år, der er gået, siden jeg blev fyret fra mit job som pædagog pga. min sygdom.

På Værestedet finder jeg tryghed og socialt samvær, som giver mig livskvalitet. Her møder jeg mennesker, som er omsorgsfulde, og som bekymrer sig om hinanden. Vi hjælper hinanden, så godt vi kan, og stemningen er rigtig varm og rar.

De timer, jeg tilbringer dér, betyder rigtig meget for mig. Det giver mig mod og lyst til at komme hjemmefra og ud blandt andre.

Når dette rygeforbud træder i kraft, vil jeg nok vælge at blive hjemme. Konsekvensen af dette kan blive, at jeg isolerer mig og atter bliver meget ensom.

Jeg frygter, at jeg så igen vil få et massivt alkoholmisbrug, som jeg havde for 15 år siden, og at alt det, som det fører med sig, igen bliver en del af mit liv.

Jeg kan jo kun tale på egne vegne, men jeg ved, at det vil blive et stort problem for de brugere og frivillige, som er rygere. Jeg håber derfor meget på, at Værstedet vil blive undtaget for denne regel.