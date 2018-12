Pynt. Fane i byrådssalen

Lokaldebat: På byrådsmødet i Assens Kommune 19. december blev der fremsat forslag om ophængning af en Dannebrogsfane i byrådssalen, som suppleret med et EU- og et FN-flag jo fint kunne symbolisere det internationale fællesskab i en åben og mangfoldig Assens Kommune.

En glimrende ide, som måske også kunne suppleres med byskilte, der symboliserer det lokale fællesskab mellem de gamle kommuner, som nu danner storkommunen Assens. Når vi så var i gang med at pynte lidt op i byrådssalen, så kunne prikken over i'et jo fint være symbolet for de 17 verdensmål.