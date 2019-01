Politik: Man får det, man stemmer på

Lokaldebat: Der er megen kritik for tiden i lokalaviserne omkring nedskæringerne i Assens Kommune, som rammer de svage mennesker - her i blandt de ældre. Og jeg er helt enig i kritikken af disse umenneskelige tiltag.

For lidt over et år siden havde vi kommunalvalg. Her faldt mange stemmer til den blå side. Mange mennesker sætter deres kryds på stemmesedlen til fordel for en lokal, kendt person, som man synes godt om, og som gør det godt i lokalområdet. Fair nok.

Men måske får man ikke gennemtænkt, hvilket parti man egentlig stemmer på.

Nu har vi haft blå regering i snart fire år. Det smitter selvfølgelig af på kommunalpolitikkernes ageren. Så når man sætter sit kryds til politisk blå side, må man forvente, at dette politiske menneskesyn også kommer frem i ens egen kommune: Man jokker godt og grundigt på folk, der i forvejen ligger ned.

Men man får jo den politik, som man har støttet - f.eks. til kommunalvalget.