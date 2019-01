Østergade. 25 år på bagen

Lokaldebat: Blot til orientering så er det i år 25 år siden, at hovedgaden og Torvet i Assens blev indviet og kåret til Danmarks flotteste hovedgade af Vejdirektoratet ved direktør Per Milner. Nærmere betegnet fredag den 24. og lørdag den 25. juni.

En byfornyelse med opgravninger som forløb over tre år, og kostede detailhandlen en masse penge. Men resultatet blev så også honoreret. Både af Vejdirektoratet og med to dages festivitas fra morgen til sent ud på aftenen med Assens Kommune som økonomisk hovedarrangør.

Jeg håber inderligt, at Assens Kommune vil festligholde dagene og dermed skabe et jubi-arrangement. Tag Assens Handelsstandsforening i hånden og løft i flok. Det fortjener detailhandlen i Assens.

Og hvorfor ikke fejre et 25-års jubilæum? Den ligger lige til højrebenet, både for kommunen og den landsdækkende presse.

Kom nu, Assens.