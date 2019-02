Nytårskoncert. Thank You for The Music

Hvor er det dog ærgerligt, at en fantastisk Nytårskoncert i Nyborghallen den 27. januar skal have så negativ en omtale i Lokalavisen Nyborg. At der er solgt 30-40 færre billetter end sidste år, er da en detalje.

Jeg havde meget hellere set, at man havde omtalt koncerten, som var både god og festlig. Et amatørorkester, der spiller så professionelt og alsidig, og som kan håndtere det hele lige fra ABBA til Mozart. Tre gæstesolister, der på alle måder løftede koncerten op på et højere plan. Trine Gadeberg, som både er morsom og en enestående sanger. Også her blev vist, at det gælder alt lige fra opera til Grandprix-sange.

Samspillet med Susanne Skov på valdhorn i A.L. Webbers Pie Jesu var en sand nydelse. Dejligt med så dygtig en lokal musiker. Preben Kristensen kan både synge enestående, og tillige behersker han humor. Herligt. Sammen med Trine Gadeberg sang han blandt andet et fantastik medley over Abba`s udødelige sange

Jesper Rosenkilde forstod at kæde det hele sammen, så det endnu en gang blev rigtig god underholdning den sidste søndag i januar i en blomsterpyntet Nyborghal. Vi var mange, der havde en skøn oplevelse, og de 30-40 stykker, der ikke kom, kan jo bare ærgre sig og komme næste år den sidste søndag i januar. Thank You for The Music til jer alle.