Nyborg Sygehus kan blive sorteper i sundhedsreform

Lars Løkkes sundhedsreform er dårligt nyt for landets mindre sygehuse. Han vil nemlig fjerne den demokratiske styring af, hvor der skal ligge sygehuse. Og i stedet give magten professionelle bestyrelser med embedsmænd, der er udpeget ovre i København.

Jeg er meget bekymret for, hvad der sker med Nyborg Sygehus, hvis embedsmændene får kontrollen med vores sundhedsvæsen.

Jeg frygter, at de nye bestyrelser er meget mere optaget af, hvad der ser godt ud i et regneark. Og meget mindre optaget af, hvad der giver nærhed og tryghed for borgerne i Nyborg. Vi har før set, hvordan Løkkes skrivebordsprojekter har betydet centraliseringer.

Det er ikke mere end et par år siden, vi sidst havde diskussionen om lukning af Nyborg Sygehus. Dengang ville embedsmændene lukke det. Heldigvis besluttede de folkevalgte politikere i regionsrådet at bevare det. De satte hensynet til tryghed og nærhed højere end embedsmændenes ensidige fokus på økonomi.

Det er netop derfor, vi har brug for folkevalgte politikere, og ikke bare kan overlade beslutningerne til embedsmændene.

Derfor er jeg også meget bekymret for, at Løkke får held til at afskaffe de folkevalgte regionsråd. For hvad sker der så næste gang, embedsmændene vil nedlægge Nyborg Sygehus? Så har vi ikke længere folkevalgte til at trække i nødbremsen.

Jeg står langt fra alene med min bekymring. Selv fremtrædende Venstrefolk som Søren Gade har advaret om, at mindre sygehuse og akutbiler risikere at blive nedlagt, hvis de folkevalgte fjernes.

Hvis vi vil et sundhedsvæsen med nærhed og tryghed, så er det vigtigt, at borgerne har noget at skulle have sagt. Og at de kan stille politikerne til ansvar for deres beslutninger. Det er derfor, Socialdemokratiet vil bevare de folkevalgte regionsråd.