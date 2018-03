M/F Broen - et stykke dansk kulturarv

Debatindlæg af Palle Reimer, Slotsgade, Nyborg

M/F Broen - denne prægtige færge ligger i dag i det 4. færgeleje i Nyborg. Den kom til Nyborg på foranledning af Jens Hald og Palle Reimer. Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og museumsdirektør Erland Porsmose var vildt begejstrede for skibet og tog over. De vil gøre den til en museums færge.

Efter to år i Nyborg droppede borgmesteren projektet på grund af 300 beboere på havnen var imod, og da der var forestående valg, så borgmesteren stemmer i at droppe projektet. Dette er en utilgivelig handling.

DSB har besejlet Storebælt fra 1883 til 1998. I 115 år har ruterne bundet de to store landsdele sammen. I år er det 20 år siden, at man åbnede Storebæltbroen, hvorved færgerne blev overflydige.

Alle de flotte skibe er en efter en blevet solgt til ophugning på en strand i Indien. Tilbage har vi færgen Broen.

Færgen Broen er bygget på Frederikshavns værft, og den er et stykke "dansk arbejde" - alle materialer er danske, selv motoren er fra BW værftet."

Broen var den første bilfærge, som var uden togspor, og den blev indsat i Nyborg i 1952 og sejlede fra Nyborg inderhavn til Korsør. Derefter kom den til Knudshoved og sejlede, der indtil dobbeltdækkerfærgerne kom

Vi er nu en gruppe, der kæmper for at færgen ikke skal til Indien, og vi mener at den bør indrettes som et stykke kulturfortælling om tiden på Storebælt. Alle mennesker har haft et forhold til færgerne, da alle danskere har måtte benytte disse for at komme til blandt andet hovedstaden.

På det seneste har Lokale og Anlægsfonden fra København - da disse skal flyttes ud fra Holmen - besøgt færgen og de var ikke uinterreserede, og Dansk Færgekultur er gået ind i kampen for at bevare færgen.

Men den største modstander af færgen er Nyborg Byråd med borgmestren i spidsen. Borgmesteren har direkte pålagt alle i kommunen og musseet, at de ikke må røre en finger for færgen og evt. hjælpe os. Det er helt uforståeligt når man ser hans engagement i Tv Fyn og alle de udtalelser i til dagblade m.v. Jeg tænker på J.O.Krag, der sagde man har et standpunkt til vi tager et nyt.

Det er vendekåbe, så det batter.

Jeg opfordrer alle til at forsøge at påvirke byrådet til at deltage i bevaringen færgen - ikke alene for Nyborgs skyld, men for et stykke dansk kulturhistorie. Derfor vedrører færgen hele Danmark.

Send mail til borgmesteren Mail: Kmu@nyborg.dk og giv din mening til kende.