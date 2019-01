Lokalråd. Udvid deres budgetter

Lokaldebat: Lokalrådene giver samarbejde og liv i lokalområder. Men med lidt anlægskroner kan de omdanne lokalområderne til vækstmotorer.

Lokalrådene har bevist, at de kan og vil udvikle deres områder. Mange af dem har allerede skabt positive resultater og samarbejder. Nogle af dem er nye og andre har opbygget en solid erfaring om at gennemføre projekter med afsæt i borgerinvolvering.

Der vrimler med gode idéer og udstråler positiv energi i lokalområder. Men det tager for lang tid at realisere mange af de gode idéer. En af de gennemgående udfordringer er finansiering.

1 mio. kr. kan blive til 3 mio. kr. og mere, hvis lokalrådenes budget udvides. Med penge på kontoen er det nemmere at søge finansiering fra øvrige puljer og fonde. Vi kommer også til at spare det administrative arbejde i kommunen ved at give lokalrådene kompetencen til at gennemføre små udviklingsprojekter.

På den baggrund foreslår vi i Socialdemokratiet at investere 1 mio. kr. i lokalrådenes gode idéer ved at prioritere midler fra salget af NGF Nature Energy. Det er sådan set borgernes penge, vi får tilbage i kommunekassen.

Vi mener, at investering i borgernes gode idéer er en strategisk satsning, som fremmer vækst, bosætning og fremgang i vores kommune. Det er også vigtigt at nævne de store økonomiske udfordringer, som vores ældreområde samt børne- og ungeområde står i.

Vi håber på, at NGF-midlerne prioriteres til at investere i lokalrådenes uforløste potentialer og til at hjælpe velfærdsområderne.