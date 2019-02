Lokaldebat. Tænk, før du skriver på Facebook

Lokaldebat: Administratorer og de, som opretter diverse lokale grupper og sider på Facebook, og som forhåbentlig gerne vil betragtes som voksne mennesker, må ganske enkelt påtage sig den opgave og det ansvar det er, at sortere og moderere de indlæg og opdateringer, der kommer på disse facebooksider. Der tales for tiden meget om børns sprogbrug og for den sags skyld også om voksnes, når de bliver presset. Der er masser af eksempler på verbale overfald og grimme kommentarer til p-vagten, skolepatruljen, buschaufføren og ikke mindst til de lokale politikere. Hvordan skal børnene blive bedre i deres sprog, når ikke engang de voksne kan finde ud af at tale ordentligt, og slet ikke, når de sidder hjemme, gemt bag en computerskærm.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Assens kommune og andre af landets kommuner, og for den sags skyld også nogle borgeres økonomi og dagligdag for tiden er hårdt presset. Der findes i Assens kommune op til flere facebookgrupper og sider, som omhandler disse emner, og man kunne forleden dag se følgende opslag på en af disse sider: "Alle politikere er fulde af løgn, og sidder der kun for egen vindings skyld. De vil skide os almindelige borgere et stykke". Bevares, der var trods alt ingen stavefejl, men man kunne godt her have ønsket, at en ansvarlig sideadministrator havde grebet ind og fjernet opslaget. Et gammelt ordsprog siger: "Når krybben er tom, så bides hestene". En ting vil dog aldrig kunne løse problemerne, nemlig useriøse beskyldninger og ukvemsord. Personligt elsker jeg politisk satire, som jeg selv ofte er flittig bruger af, hvilket dog er noget helt andet end brugen af usympatiske ukvemsord og grimme beskyldninger.

Tæl til 10, tænk et øjeblik, og stik en finger i jorden, før du skriver.