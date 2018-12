Lokaldebat: Lærerfyringer og inklusion hænger ikke sammen

Jeg er lærer i Middelfart Kommune. Følgende er udtryk for mine personlige oplevelser og holdninger.

På min arbejdsplads/skole oplever jeg, at vi har viljen til at hjælpe alle elever, så de trives og lærer.

Desværre oplever jeg også, at skolens trængte økonomi gør det tæt på umuligt at føre de gode intentioner ud i livet. Jeg oplever elever, der har meget svært ved at følge undervisningen på klassetrinnets niveau.

Jeg gør, hvad jeg kan for at differentiere undervisningen, giver ikke de samme opgaver til alle, forlanger ikke at alle skal lave det samme til samme tid og så videre.

Alligevel sidder jeg tilbage med en tydelig fornemmelse af, at jeg ikke gør nok. Det samme kan siges om de allerdygtigste elever. Det er ikke fysisk muligt at give dem de udfordringer og mundtlige modspil, de har brug for, når jeg samtidig ikke må miste de svageste.

Folkeskolelovens §16b giver skoler mulighed for at lave holddeling i klasser/på årgange med særlige udfordringer. Holddelingen kan økonomisk hænge sammen ved, at elevernes skoledag afkortes (lektiecafé/uuv). Dette er IKKE en mulighed i Middelfart Kommune.

I de fleste klasser sidder der elever med sociale/personlige/adfærdsmæssige udfordringer eller diagnoser, som vi lærere skal inkludere.

Selvom vi har den fornødne teoretiske viden om, hvordan disse børn bedst rummes, ligger der en stor (for ikke at sige umulig) opgave i at gøre det i praksis.

Jeg oplever børn, som helt åbenlyst ville trives meget bedre i en lille børnegruppe. Jeg oplever den daglige kamp, disse børn må tage, og jeg ser, hvad det gør ved de resterende børn, når den udfordrede elev får nok og flipper ud.

Det kaldes magtesløshed.

Middelfart Kommune siger, den vil tilføre midler til skolerne, for at skolerne kan inkludere flere elever fra specialområdet. Samtidig har kommunen varslet fyringer. I mit hoved hænger det ikke sammen.

Det bliver hårdt for lærerne, men det bliver især børnene, der bliver taberne i dette spil.

Kære politikere; genovervej jeres dispositioner på skoleområdet!