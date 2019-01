Lokaldebat. Klimadebat har et element af humbug

Onsdag den 9. januar var der i Fyens Stiftstidende et interessant indlæg om klimadebatten af Christa Goldenberg. Andre har tidligere i samme avis udtrykt, at klima og miljø er blevet den nye religion, og for min skyld kan vi tage økologi og madhysteri med også.

Det er den gamle religion som med det nye, der er et element af humbug. Vi vil jo bedrages. I fordums tid kunne der købes aflad for at undgå skærsilden. Nu kan der købes klimaaflad, velbekomme.

Nok sker der klimaændringer, det har der altid gjort. Vi kan ikke gøre så meget andet, end at rette ind efter de vilkår, klimaet byder. I øvrigt har polerne været isfri det meste af den tid, jordkloden har været til.

NB. Kan vi ikke slippe for vindmøller i Lillebælt, så undersøg, om det er teknisk muligt, at de bærer en bro fra Fyn til Als.