Lokaldebat: Kent Mosgård undrer sig over Konservative

Morten Weiss-Pedersen føler sig personligt angrebet af mit læserbrev. Jeg vil nu nok betegne det som en reaktion på hans egen retorik mere end et "angreb". Jeg reagerede i mit læserbrev på, at han stod frem som person og skød Venstre i skoene, at Venstre vil lukke skoler i oplandet. Den idé er kun fostret et sted, og det er ikke hos Venstre.

Er Morten Weiss-Pedersens holdning omkring Vestre Skole, den holdning Konservative i Middelfart har, undrer det mig bare, at Morten Weiss-Pedersens partifælle, Flemming Hansen i et læserbrev senest den 18. november 2018 skrev: Især i Middelfart by, må man kunne samle eleverne på færre matrikler.