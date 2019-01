Lokaldebat. Inklusionsmidlerne skal fordeles mere fair

I udvalget Uddannelse, Børn og Familie ser vi på en ny inklusionsmodel. Inklusion handler om, at alle forskellige børn skal trives og udvikle sig i gode og lærerige fællesskaber. Det skal ikke herske tvivl om, at vi har stor respekt for skolernes indsats med lige præcis det arbejde - også i økonomiske trængte tider.

Selvom det ikke klinger at tale økonomi og børns mulighed for inklusion i samme sætning, så er økonomi selvfølgelig en af faktorerne for, at der kan udvikles og skabes inkluderende læringsmiljøer. Det nylige servicetjek af Assens Kommunes inklusionsmodel peger også på andre parametre, der bør være fokus på, for at arbejde med vellykket inklusion. Et af de parametre er, at man benytter sig af en socioøkonomisk tildelingsmodel. Man ved, at elevers socioøkonomiske baggrund hænger sammen med sandsynligheden for udskillelse. På den baggrund er det ikke fair andet end at anerkende, at en del af inklusionsmidlerne derfor skal fordeles efter dette parameter. Ganske enkelt for, at skolerne stilles mere lige i forhold til at kunne tilbyde eleverne de samme muligheder.

Vi ved, at flere skoler i Assens Kommune, men dog i særlig grad Assensskolen, løfter en helt særlig opgave. Det er ikke fair, hvis vi lukker vores øjne for det. Denne opgave kan ikke imødekommes af en midlertidig lappeløsning, der efterlader skolen i usikkerhed om fremtiden i forhold til en mere fair fordeling af inklusionsmidlerne.

Der er ingen tvivl om, at inklusionsopgaven bedst kan løses ude på vores skoler, hvis vi fra byrådets side havde mulighed for at give skoleområdet en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Det levner den økonomiske tilstand bare ingen mulighed for lige nu. Indtil det er muligt, bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan den mest fair fordeling af inklusionsmidlerne ser ud - og i den sammenhæng er det ikke til at komme uden om en socioøkonomisk tildeling.