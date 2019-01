Lokaldebat: Er arbejdet på den ny skudehavn gået i stå?

"For første gang nogensinde bliver Faaborg slut-havn for Fyn Rundt for Bevaringsværdige træskib. Når sejladsen skydes af den fredag den 26. juli næste år, skal medaljerne overrækkes og afslutningsfesten holdes på havnen i Faaborg. Det vækker glæde i byen" skriver Torsten Cilleborg i avisen den 6. november 2018.

Det var en rigtig god nyhed, og den falder godt i tråd med at vi får indviet en ny skudehavn i 2019. Det eneste malurt i bægeret er, at arbejdet på skudehavnen tilsyneladende er gået i stå. Jeg har hørt, at man mangler fyldmateriale til at fore molerne med, inden der lægges sten ud.

Det vil være rigtig ærgerligt, hvis skudehavnen ikke står fuldstændig færdig til træskibsstævnet. Fåborg-Midtfyn Kommune har med dette flotte arrangement og en splinterny skudehavn fået kæmpe muligheder for at booste turismen endnu et skridt fremad til glæde for hele erhvervslivet, og os der bor i kommunen.

Jeg håber byrådet er helt fremme i skoene. Hvis det er svært at skaffe fyldmaterialer til molen, bør man måske overveje, hvordan de sidste slagteribygninger gør bedst gavn.