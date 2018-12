Lokaldebat: Dårlig idé at lukke Vestre Skole - løsningen er en anden

Venstre i Middelfart vil gerne lukke Vestre Skole med mere end 300 elever. Det er af flere grunde en dårlig ide. Med den byggeaktivitet, der p.t. er i Midtbyen, vil børnetallet igen stige om få år.

Aktuelt ville en lukning betyde, at mange børn skulle på cyklen til og fra en anden skole i den del af kommunen, hvor trafikken er tættest og mest intens til stor skade for børnenes trafiksikkerhed.

Endelig ville en lukning af Vestre Skole, med langt flere elever end de mindste skoler i Middelfart Kommune, skabe usikkerhed og sende et forkert signal til forældre med børn i Båring og Fjelsted Harndrup skoler udfra logikken:

Skal Vestre Skole med langt flere elever end vores lukkes, står vi så for tur næste gang, Venstre vil lukke skoler?

Løsningen med at holde liv i de kommunale folkeskoler ligger i meget mere målrettet at arbejde med fleksible skoledistrikter, hvor eleverne fordeles på en måde, der sikrer, at en skole, som momentant mangler elever, får elever fra naboområderne.