Kunstværk. Grimt og disharmonisk

Lokaldebat: Jeg giver Steen Ole Hedelund Jørgensen ret i kritikken af kunstværket (Stiftstidende 10. januar) foran Vestfyns Gymnasium. Det er forfærdeligt grimt og helt og aldeles disharmonisk.

I de første 37 år jeg har boet i Glamsbjerg, var der en rusten bygning, der var vores gymnasium. Den blev for fire år siden afløst af en ny og meget flot, lys, æstetisk bygning, vi kan være stolte af, og som jeg tror, langt de fleste er glade for at kigge på.

Det er nu ødelagt af det såkaldte kunstværk, der er så grimt, at man må tage sig til hovedet og undre sig over, at det er blevet tilladt.

Når man kommer nordfra, kigger man ind i en underlig og grim lervæg og kan slet ikke se bygningerne. Det eneste, der kan kaldes noget kunst, er "koppen", men den kan stort set ikke ses fra vejen.

Ikke nok med at det ødelægger den flotte bygning, det er også en hån mod hårdtarbejdende og højtbeskattede danskere, der har betalt en pæn del af rædslen. Når man tænker på, hvordan vi i samfundet hele tiden skal spare på skolerne, børn og unge og pensionister og på sygehuse, veje m.v., er det utroligt, at såkaldte intellektuelle mennesker kan finde på at ødsle sådan med samfundets penge.

Det er åbenbart ikke gået op for Elisabeth Rask, at riget fattes penge, for så kan hun da ikke mene, at "vi er i et samfund, der har råd til at fjolle sig ud på den måde". For det har vi jo netop ikke råd til.

Vi andre borgere har efterhånden opfattelsen af, at bare det er dyrt nok, er det stor kunst.

Så er det da lige meget, at der skal spares på alt andet.