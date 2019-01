Kudsk til Nyborg-rektor: Hvem skaber uroen?

Rektor Henrik Vestergaard, Nyborg Gymnasium ønsker at jeg og andre der er uenige med ham i sagen omkring undervisning af de somaliske piger på Nyborg Gymnasium, stopper vores indlæg og dermed holdningstilkendegivelser til sagen. Rektor begrunder sine kommentarer med, at familien og gymnasiet skal have ro, andre mener det er en hetz, jeg med mine udtalelser er en del af. Intet ligger mig fjernere, altså at være en del af en hetz. Samtidigt kunne jeg ikke være mere enig i, at familien har behov for ro. Derfor trænger der sig for mig nogle væsentlige spørgsmål på, hvem inviterede pressen tilstede den mandag, hvor undervisningen af pigerne i 10. Klasse fortsatte? Hvem gav lov til at pressen måtte dække det, hvorfor har rektoren stillet sig til rådig for interviews og hvorfor skulle pressen være til stede?

Hvis rektor alene gjorde dette af godgørenhed og for familiens skyld, så havde han vel bare givet undervisning uden at involvere pressen i det? Derved havde familien haft ro og samtidigt havde de ikke skulle deltage i aftenshow, artikler m.m. Rektor kan jeg nu forstå melder fra til den offentlige debat, som han selv har startet, men nu ikke ønsker fortsat. I den sammenhæng synes jeg faktisk det ville klæde de, der støtter rektorens synspunkter, som en del af vores demokratiske rettigheder, at acceptere, at vi er andre, der har en anden holdning.

I flere omgange kan jeg konstatere at støtterne til rektor og hans holdning, inklusive rektor selv, henviser til grundlovens § 76 i denne sag. Lad mig ydmygest bede samme om at læse §77 også. Her står "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar på domstolene" med andre ord, så er der heldigvis ytringsfrihed, hvilket jeg glæder mig over hver dag. Den skal vi passe på - men det er nok en helt anden diskussion, eller er det?

Nu er det sådan, at mit parti DF bliver nævnt som den onde forfatter og skaber af loven vedrørende opholdstilladelse, men ved befolkningen hvem der skabte loven? Jeg står gerne til rådighed med oplysningerne, hvis I ikke selv kan finde dem.