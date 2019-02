Konservative: Flyt rådhus ud på Lynfrosten-grunden

Indgangen til vores smukke by fra motorvejen er stadig skæmmet af den grimme og forurenede ejendom det tidligere husede Lynfrosten.

De Konservative kom for flere år siden med forslag til, hvad der kunne placeres på grunden. Eksempelvis et messecenter, og heldigvis er der kommet flere spændende forslag, som ikke bare omfatter nogle store box-butikker.

Vi mener, byens politikere bør bremse op, og tænke sig godt om. Der kommer lige nu så mange gode borgerforslag, at det ville være uskønt at haste et butikscenter igennem, når borgerne vil noget andet.

Vi Konservative mener, at byudviklingen og en masterplan bør starte i bymidten, og så arbejde sig ud fra centrum - ikke omvendt.

En strøtanke kunne være, at kommunen købte grunden og opfører et nyt rådhus med plads til de ansatte og deres biler, samt få lagt alle de mange funktioner og kontorer sammen, på et nyt og moderne rådhus. Det ville også give flere p-pladser i midtbyen.

Det gamle rådhus kunne sælges til investorer og butikker, således man får at aktivt og attraktivt miljø tæt på slottet. Her kunne placeres restauranter, cafeer, souvenirbutikker etc.

Tænk et miljø som det lille torv i Tønder, hvor man har mange spændende butikker og cafeer, som de mange turister har glæde af, ja for nogle er det et must at komme forbi torvet, for at købe julenisser.