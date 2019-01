Kommentar til VM i Bogense: - Grund til at trække ja-hatten godt ned over ørerne

Mens disse linjer skrives, triller det canadiske landshold forbi på Vestre Havnevej i Bogense, hvor avisen har hjemme, og hvor start og mål ved VM i cyklecross ved skæbnens gunst er blevet placeret.

Med ét er der ved de centrale veje i Bogense sat skilte op med henvisninger til blandt andet VIP-parkering og pressecenter. Ikke skiltning, man er forvænt med at se på nordfynske breddegrader. Og samtidig en visuel understregning af, at det er både modigt og visionært at holde et så stort arrangement i en by på Bogenses størrelse.

Set i helikopterperspektiv er cyklecross en nichesport, som kun hitter i et mindre antal lande, og hvortil Danmark ikke hører. Det vil også være en tilsnigelse at påstå, at sporten i forvejen vækker genklang hos særligt mange på Nordfyn. Med tanke på den virkelighed var der også grund til en vis forbløffelse, da Bogense fik VM.

Men mest af alt var og er der grund til anerkende Nordfyns Erhverv- og Turisme, der hovedsagelig er kommunalt finansieret, for modet til (undskyld udtrykket) at hoppe op på den store klinge for at sikre sig den største sportsbegivenhed på Nordfyn nogensinde. Takket være dygtigt arbejde og med strategisk kløgt at få stærke og nødvendige samarbejdsparterne som Sport Event Fyn, Sport Event Danmark, Nordfyns Kommune og Danmarks Cykle Union med ombord.

Nordfyn har ikke faciliteter til at tage del i håndboldslutrunder og lignende. Derfor er det også godt set at gå andre veje end de gængse. Den afdeling af World cuppen, som i 2017 blev holdt i Bogense, var beviset på, at Nordfyn magter opgaven. Cykelfolket var begejstret for den bynære rute langs havn og hav med tilskuerne helt tæt på. Organisatorisk var der også mange roser til arrangørerne.

Op til VM har en stemning af "vi-skal-løfte-det-her-sammen" bredt sig. Tilsat en stigende selvforståelse af, at det er muligt for et relativt lille samfund at rumme et så stort arrangement.

Indsatsen fra de mange frivillige spredt rundt på flere af kommunens byer er imponerende og helt afgørende for VM's gennemførelse. Snart kulminerer måneders forberedelse, og bagefter kan de frivillige glæde sig over belønningen i form af penge til deres foreninger.

Byens butikker er pyntet op i VM-farverne. I hvor grad mesterskabet smitter af på omsætningen vil vise sig. Men en positiv effekt vil de tusinder af besøgende selvsagt få.

De kommende dage er der god grund til - og ikke på grund af kulden - at trække ja-hatten godt ned over ørerne. Allerede inden starten, er VM blevet et bemærkelsesværdigt eksempel på, hvor højt overliggeren kan sættes, når man tager lokalt ejerskab.

Lad så i denne forbindelse fare, at der efterfulgt af weekendens sportslige spænding, følger den spænding, som er forbundet med, hvordan regnskabet kommer til at se ud.