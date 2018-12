Kommentar: Julens helte

For to år siden stod jeg en af de sidste dage inden jul i en lade i landsbyen Holse. Besøget varede ikke meget længere end et kvarters tid. Alligevel er det en af de historier, der har gjort størst indtryk. På eget initiativ delte Chein Hansen privat julehjælp ud. Frem dukkede mennesker i så økonomisk uføre, at de ikke havde til at købe de mest basale ting til at holde jul. Mange af dem enlige mødre. Papkasserne, de taknemmelige modtog, indeholdt kun det mest nødvendige.

For nylig fortalte vi historien om Gitte Kjær Nielsen fra Otterup, der også hjælper trængende medborgere. Uanset, om det er jul eller ej. Fælles for hende og Chein Hansen er, at de selv har mærket, hvordan det er ikke at kunne få tingene til at hænge sammen. Fælles for dem er også, at de med den ballast brænder for at hjælpe andre.

Man kan hævde, at det nemmeste ville være at lade være. Når nogle mangler, kan man nemt og bekvemt afmontere egen rolle ved at sige, det må være op til kommunen, staten eller hvordan, man nu skal definere den overordende paraply, velfærdssamfundet kan dækkes ind under. Og man kan hævde, at få tusinde kroner, som Benny Hansen og co. har samlet ind i Søndersø, ikke rækker langt i det store perspektiv.

Men det opmuntrende ligger netop i hvor stor en forskel, relativt små beløb kan gøre. Samtidig er det tankevækkende at se, hvordan det virker til, at en større del af julehjælpen sker på privat initiativ. Som om, at der er en stigende bevidstgørelse af, at ikke alle har det lige nemt, og at det giver god mening, hvis også jeg gør mit til at hjælpe. Og så er historien med Benny Hansen også opløftende i den forstand, at den er et godt eksempel på, hvor lidt der egentligt skal til for, at vi hver især kan gøre en forskel, der virkelig kan mærkes.

Man modtager ikke julehjælp for sjov. Som Chein Hansen fortalte for et par år siden, så havde flere af modtagerne tårer i øjnene som et udtryk for en blanding af glæde og skamfuldhed. Det reaktionsmønster er givetvis stadig gældende. Håbet kan være, at de prisværdige private juleindsamlinger kan minimere grundfortællingen om, at det-er-man-nok-selv-ude-om.

Her er der ingen fordomme, men en grundlæggende forståelse af, at vi alle på et tidspunkt i livet, af den ene eller anden grund, risikerer at blive skubbet omkuld, så vi trænger til en hjælpende hånd.