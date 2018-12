Inkompetence, afmagt eller magtsyge: Demokratiet afløst af stærke loger

For ikke længe siden kunne man her læse om demokratiske processers vilkår. At den politiske magt ikke længere blev forvaltet på hæderlig vis.

Der findes på Fyn to stærke loger. Borgmesterforum Fyn og en ditto for ansatte chefer, de fynske kommunaldirektører. Begge angiveligt uformelle netværk, men reelt magtfulde konstruktioner uden referencepligt til de respektive folkevalgte råd.

For nylig vedtog Kerteminde byråd at overdrage betydelige dele af kommunens magt til den udemokratiske konstruktion, Strategi Fyn 2018-20.

Uden protest, og med utilsløret begejstring, har et flertal af de lokalt valgte nu fundet det passende at tilslutte sig den Christiansborg-dikterede udviklingsorganisation, styret at 12 mænd og 5 kvinder - placeret i Silkeborg. Fyn bliver repræsenteret af Odenses borgmester hr. Juel. Stort set alle andre vil være organisationsfolk fra hovedstaden.

Alt sammen i udviklingens og centraliseringens hellige navn. Der kan godt blive meget langt til Kerteminde!

Politisk og ledelsesmæssig inkompetence er vi i egen kommune i særklasse i stand til at præstere. Tankevækkende er det, at et stigende befolkningstal er blevet en udgift, og skal koste et stort tocifret millionbeløb! Alle andre steder er det jo netop det, man ønsker og investerer i - nye skatteydere. Måske vil det gavne kommunens økonomi med en aktiv fraflytningspolitik.

Tankevækkende er det da også at Kerteminde kommunes; - øverste chef, med en årlig gage på niveau med landets statsminister, ikke evner at gennemføre simple ansættelser af to mellemledere. Man køber opgaven ude. Pris DKK 200.000!