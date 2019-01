Hvem styrer egentlig kommunen - og hvorfor vil så få være politiker?

Ved seneste kommunalvalg var 25 procent af vælgerne i Faaborg-Midtfyn "sofavælgere" trods en usædvanlig intensiv mediedækning fra TV2/Fyn og Fynske Mediers side.

Hos de yngste vælgere var andelen af "sofavælgere" endnu større, selv om der var specielt fokus på at skabe interesse hos dem. Af vores 40.000 vælgere er omkring tre-fire procent medlem af et politisk parti. Og langt de fleste "passive" medlemmer. Det giver problemer med at få besat kandidatlister og bestyrelsesposter.

Samtidig ser vi en tendens til, at lokalråd og borgerforeninger er præget af "Tordenskjolds soldater" - en kerne af borgere, der gør et stort arbejde for at varetage lokale interesser overfor "kommunen".

Fremmødet til møder om kommunens budget for 2019 og aktuelt om Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi er behersket og måske et udtryk for, at man tvivler på udbyttet ved at møde op.

Det kan alt i alt give et billede af et lokaldemokrati i krise. Om end der er modsatte tendenser i form af lokale aktiviteter præget af talrige ildsjæle. I X-Huset, Polymeren, Ådalsscenen, aktiviteter i Haastrup, Stationen og Guldhøj i Ringe, Foderstoffen, Fabers Café i Ryslinge og mange andre steder blomstrer fællesskaberne. Ligesom en række lokalsamfund har sluttet sig sammen i landsbyklynger for at skabe øget udvikling.

Når kommune og lokalsamfund sammen laver "masterplaner", som eksempelvis i Broby'erne og Nr. Lyndelse, så er borgerdeltagelsen også på et højt niveau. Kan aktiviteter som de ovennævnte medføre en interesse for Faaborg-Midtfyn Kommune som helhed, således at der ud af de mange aktive borgere kan opstå et markant antal nye partiforeningsmedlemmer/ kandidater? Eller kan disse lokale aktivitetsgrupper inspirere til at danne kandidatlister ud over de traditionelle partier? Jeg tør næsten ikke nævne tværpolitiske lokallister.

Måske kan vi tillige øge lysten til at blive politiker, hvis vi bedre lever op til vores hensigt om, at kommunalbestyrelsen er den centrale beslutningstager. Min opfattelse af de seneste års udvikling er, at en velkvalificeret direktion sammen med dygtige fagchefer i stigende grad styrer kommunen.

Jeg har stemt for, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal opgive vores specielle styrelsesvedtægt og vende tilbage til en "normal" styrelsesvedtægt.

Vi har en kompetenceplan, hvori det beskrives, hvordan der tages beslutninger i kommunen. Vi har et bevillingssystem, hvori det beskrives på hvilket niveau, der tages beslutninger om anvendelsen af vores budget. Disse ting er bygget op, således at det efter min vurdering lægger op til en meget central topstyring (jeg ved, at mange af mine kolleger i kommunalbestyrelsen ikke er enig heri).

Samtidig er det (igen efter min mening) svært at gennemskue præcist, hvordan opgavefordelingen er mellem afdelingslederniveau, koncernchefer og direktion. Det er en problematik, der for udenforstående er lidt "langhåret", men som kan være med til, at interessen for at blive lokalpolitiker begrænses.

Selv om jeg efter snart 35 år i branchen kan garantere, at det er en spændende fritidsinteresse, som jeg undrer mig over, at der ikke er mange flere kandidater til.