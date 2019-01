Helnæs Kro. Udelukkende rosende ord

Lokaldebat: Så fik naboen holdt sin fødselsdag på Helnæs Kro trods journalist Mia Harm Madsens anmeldelse.

Velkomstdrink: Kir Royal.

Forret: Røget laks med rygeostcreme, salat, asparges, brød. Chardonnay, Chile.

Hovedret: Dyrekølle med waldorfsalat, brune og hvide kartofler, surt og sødt med vildtsovs. Cabernet Sauvignon, Chile.

Dessert: Nøddekurv med tre slags is og frugtsalat. Moscato, Spanien.

Bord med øl, vand og vin.

Kaffe med kransekage, cognac og likør.

Natmad: Biksemad med bearnaisesovs og rødbeder.

Vi var 40-50 personer, og jeg hørte udelukkende rosende ord. Alt var perfekt: Opdækning, mad, vine og betjening. Alt var 110 procent o.k., så jeg har virkelig svært ved at genkende den tidligere anmeldelse.

Jeg undrer mig over, at anmelderen skriver, at brødet så ud og smagte som brugsens bake off, og at tyttebærrene smagte som dem, man køber i Ikea.

Det vil så sige, at man derhjemme spiser disse ting, og først når man er ude, er det noget forfærdeligt. Tankevækkende.

Nå, men nu skal man vel heller ikke vedblivende være Harm over en madanmeldelse...