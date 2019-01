Har alle beboere på plejehjem det godt?

Lokaldebat: I Fyens Stiftstidende 31. december fremgår ifølge det kommunale tilsyn på de fem plejecentre, at beboerne generelt er tilfredse med deres hverdag. Der er ros til maden, til personalet og til aktiviteterne. Som medlem af Vesterbos Bruger- og Pårørenderåd samt kommunens seniorråd, og med to demente familiemedlemmer blandt beboerne gør jeg i den forbindelse opmærksom på, at man på hvert center interviewer en håndfuld af et mindre antal beboere, som er i stand til at udtale sig. Ifølge kommunens egne tal er 70 procent af beboerne i dag demente.

Hvis man derfor skal have et dækkende billede af forholdene på plejecentrene, er man nødt til at inddrage de pårørende, idet pleje- og omsorgsopgaven for de demente er markant anderledes og sværere end for de raskere beboere.