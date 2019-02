Gangbesværede i problemer: Let løsning på problem med brosten

Lokaldebat: Avisen bragte mandag 28. januar et læserbrev, "Brosten gør færdsel svær for rollatorbrugere", hvor der ankes imod de toppede brosten, specielt ved gangstien fra Vikinggården til Holkegade og ved passagen igennem Den Voigtske Gaard.

Brostensbelægningen i gader, gårde og på pladser er meget væsentlig for det æstetiske udtryk i det historiske Faaborg, hvilket også fremgår af Kristian Nielsens kommentar til læserbrevet. Disse belægninger omfattes da også af den bevarende lokalplans bestemmelser.

Når man ser på de specifikke forhold, der ankes over, kan ønsket om forbedring relativt let imødekommes på et tilfredsstillende måde. I den smalle smøge langs Smedehusene er der en meget smuk brolægning med glatte brosten, der formentlig er et mindre problem for rollatorbrugere, men den ender i et tre-fire meter bredt bælte af ret store piksten op imod kørevejen ved Vikinggården. Denne knoldede belægning er utvivlsomt et stort problem. Dette kunne afhjælpes, hvis den smukke belægning i smøgen blev forlænget som et gangbånd igennem pikstenene.

I den sydlige port til Den Voigtske Gaard er der en fin brostensbelægning, men på begge sider af den skal man forcere den knoldede pikstensbelægning. Der er tinglyst offentlig adgang igennem gården, der er stærkt skæmmet af en asfaltbelægning på en del af den brolagte gårdsplads. Det ville være en stor forskønnelse, hvis der kunne laves et gangforløb med glatte brosten og evt. bordursten, der forbandt de to porte igennem den pikstensbelagte gård, og så kunne vi blive fri for den skæmmende asfalt. Det ville være til glæde for gangbesværede, rollatorbrugere og dem, der kører med barnevogn. Det ville også være en stor forskønnelse af det historiske sted.