Er det rent hykleri?

Lokaldebat: Et åbent spørgsmål til Ib Walther Jensen, og andre lokale venstrefolk. For det første har Venstre regeringsmagten og når lokale Venstrefolk piber om at der mangler en retfærdig kommunerefusion, så er det ansvarsforflygtigelse at skyde konsekvenserne for kommunalpolitikken fra sig. Det ser ikke pænt ud, og udstiller desuden, at lokale Venstrefolk ikke har så stor indflydelse på deres landspolitikere, som man kunne ønske. Det er for let at tilkendegive, at man er kede af det nu, hvor den konkrete virkelighed af besparelserne udspiller sig. Konsekvenserne blev også oplyst under budgetlægningen.

Så kære Venstrefolk: I står i spidsen for vores kommune, vores region, og har ligeledes regeringsmagten. Der ligger en tresporet motorvej åben for jer, så hvad er problemet? Er det jeres egen ledelse, der bærer ansvaret, eller er problemet jeres regeringspartnere? Det kunne være interessant at høre jeres mening.

I har alle muligheder for at sikre den nære kommunale velfærd. Er der et reelt ønske i Venstre om at ændre de uanstændige forhold, som er skabt for ældre, børn, handicapppede og andre udsatte grupper i Assens kommune?