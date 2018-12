En sød julehistorie fra Rusmiddelcentret

Julehilsen: En hyldest til de frivillige.

I efteråret havde vi et succesfyldt afgiftningsforløb med 11 unge. Vi ved jo godt, at det at blive clean ikke løser alt, når man gennem sin opvækst har oplevet massiv svigt fra de primære omsorgspersoner i ens liv, så skal der rigtig meget til for at ændre på de automatiske handlinger, når man bliver presset blot en lille smule. Det bliver vigtigt at få puttet nye erfaringer på og at opleve sig inkluderet i fællesskaber, der forstår en, og som er vedholdende.

Lige her oplevede vi en fantastisk og unik opbakning, energi og engagement fra frivillige, der har tilbudt at bakke op om behandlingen i Rusmiddelcenteret:

Michael fra "Brug Bolden" har hver søndag hentet drengene i vores to botilbud og kørt dem til fodbold sammen med en masse andre. De fik stor ros, dels fordi de formåede at holde sig clean, men også fordi de faktisk uden at have været sportsudøvere i mange år, gjorde det rigtig godt. Deres sammenhold, og det de havde været igennem sammen under afgiftningen, var en drivende faktor, godt støttet af den anerkendelse og respekt de fik i deres nye netværk.

Stine fik et par af drengene slæbt med til NA møde på Værestedet Broen til Livet, hvor de blev præsenteret for et nyt fællesskab, fik kram og i den grad oplevede sig som en del af et varmt fællesskab med ligestillede, der havde meget erfaring at give af. De blev også introduceret til Værestedet og deres aktiviteter og arrangementer, som de nu kan være en del af.

Karen (vores frivillige i behandlingen) har gennemgået hver af de unges økonomi i detaljer og fået lavet henstand på gammel gæld eller betalingsaftaler, så det pludselig er muligt at se en vej ud af det kaos, som deres økonomi ellers har været præget af.

Jan som jo faktisk kun får løn for 20 timer om ugen har på daglig basis, udenfor sin almindelige arbejdstid, tilbudt en ekstra køretur, når en ung skulle passe sit job, nå i skole eller hjem fra netværket på Rusmiddelcentret om aftenen.

Så var der lige Martin fra Broen til Livet, der tog med til fodbold og tilbød en juleklipning, så man igen kunne se de bløde drenge inde bag den facade, der er bygget op som hjemløs og på gaden.

Og endelig var der en af vores unge, som ikke havde en familie, han kunne holde jul med, og som var indstillet på, at han skulle være alene med en jul, der lignede alle de andre. Der tog han fejl, for han blev da inviteret ned til juleaften med god mad og gaver på Værestedet.

Så derfor af hjertet tak til alle vores frivillige, der i den grad er med til at sætte streg under den kommunale strategi om borgerinvolvering.