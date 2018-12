Dobbeltdrab. Usmagelig artikel

Lokaldebat: Vi har ikke ord for vores forargelse over den usmagelige artikel i tirsdagens avis (rekonstruktion, den 11.12,) om dobbeltdrabet på Helnæs.

En detaljeret forklaring fra morderen - hvad skulle vi dog vide alt det for? Ikke en forklaring vi køber. En, der dræber på et splitsekund, gør sig ikke alle de tanker, og vi, der kendte Benjamin (Bonde Nielsen, red.), ved, at han aldrig ville lade sig overmande på den måde.

Vi kan godt forstå, at en ung og naiv journalist ikke har lært om empati, men Bjarke Vestesen burde vide bedre.

I har forgæves prøvet at få en kommentar fra Benjamins kone. Hvad tænker I dog på?

Vi kan vist alle sammen godt sætte os ind i, hvordan familien har det lige nu, det behøver vi ikke læse om i avisen.

Afslutningsvis sender vi vores varmeste hilsener og dybeste medfølelse til Benjamins familie.

Svar:

Kære Birgit og Kresten

Tak for læserbrevet. Jeg er altid glad, når I læsere vil diskutere journalistik med os.

Vores opgave er at beskrive, hvad der sker. Også når der sker noget tragisk og forfærdeligt, som det skete søndag eftermiddag på Helnæs. I sådanne sager laver vi altid en afvejning af, hvor detaljeret vi skal beskrive forløbet, samtidig med at vi forsøger at give et svar på, hvad der skete, og hvordan det kunne ende så galt.

Der er mange detaljer og beskrivelser, som kom frem under grundlovsforhøret, som vi bevidst har valgt ikke at bringe af hensyn til de dræbtes familier og efterladte og af hensyn til jer læsere. Men vi kan ikke udelade alt - uagtet at det resulterer i grum læsning. For det var det. Det kan vi ikke være uenige om.

De to journalister, der dækkede grundlovsforhøret, har begge erfaring med retsstoffet og kan derfor vurdere, hvad der er vigtigt at få med og vigtigt at udelade. Jeg kan ikke genkende, at de skulle være naive eller mangle empati. Tværtimod.

Slutteligt vil jeg præcisere, at vi ikke har været i direkte kontakt med familien. Vi kontaktede en person, som kender familien, og vi hørte, om personen ville fortælle om Benjamin. Det gør vi, fordi vi i sådanne sager ikke må glemme ofrene. Det hele må ikke handle om gerningsmanden og motivet - især ikke når to personer mistede livet.

Personen, vi var i kontakt med, spurgte familien, om det var ok, at vedkommende talte med os. Svaret var nej, og så har vi ikke forsøgt mere der eller hos andre. Det respekterer vi.

I en artikel laver vi en formulering, som ikke er god og præcis nok. Det beklager jeg meget, og vi vil være ekstra opmærksom på det i fremtiden, hvis det bliver aktuelt.

Venlig hilsen

Nina Vibe Petersen

Lokalredaktør i Assens