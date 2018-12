Dit vand bliver dyrere

Lokaldebat: Der skal investeres 122 millioner kroner i vandværkerne de næste 12 år i Nordfyns Kommune.

Den nye vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune, der er kommet i høring, lægger op til massive investeringer ved vandværkerne. Det kommer til at berøre de fleste indbyggere i kommunen.

Planen indebærer, at der lægges rør mellem vandværkerne for at sikre vandforsyningen. Denne investering i rør og teknik forventes at koste 122 millioner kroner ifølge den rapport fra Rambøll, der er udarbejdet for kommunen.

Dette vil i gennemsnit koste den enkelte forbruger cirka 1.000 kroner om året de næste 12 år. Er det en investering, der er acceptabel for noget, der ikke er nødvendigt i dag?

Forsyningssikkerheden øges betragteligt, men kvaliteten på vandet forbedres ikke. Du kan som forbruger også være med til at påvirke udviklingen. Vandforsyningsplanen er tilgængelig på Nordfyns Kommunes hjemmeside.

Desuden vil de fleste vandværker have indlæg på deres respektive hjemmesider eller Facebook grupper relateret til vandværket.

Fra vandværkernes side kan vi kun opfordre til at man deltager i debatten samt eventuelt møder op til den årlige generalforsamling i vandværket. Dette indlæg er fra Vandråd Nordfyn. En forening, der dækker de fleste vandværker i Nordfyns kommune.