Debat om trævinduer på sygehus: Socialdemokratisk politik er usammenhængende

Lokaldebat: Kære socialdemokrater. Hvad er jeres politik egentlig?

Den ene dag kan Danmark ikke blive grønt nok, især Venstre angribes for at ville et "sort" Danmark. Så skulle man forvente jeres politik, var helt anderledes grøn og miljøvenlig, men efter afstemningen om vinduer på sygehusbygningen i Faaborg, må man konstatere, at jeres politik er lidt usammenhængende.

I ønsker vinduer af træ på bygningen, under henvisning til det bevaringsværdige samt æstetiske i sagen, nuvel stemmer I for cirka 40 altaner på samme bygning. Og ønsker samtidig vinduer der ud fra energihensyn (indrømmet er forskellen ikke stor på træ vs. træ/alu) og vedligehold er ringere. Kan I ikke præcisere den lidt mere, for det virker til, at I roder tingene sammen og ikke nok med det, inddrager lokalplanen for Østerbrogade i jeres argumentation.

Må jeg minde om, at Kalendervender Tage har fremkaldt året 2019, ikke 1819. Hvorfor man ikke med rimelighed, kan påføre en ejer ekstra omkostninger til fremtidig vedligehold, når et velafprøvet produkt findes og, fordi I synes det ville være pænt, ikke at nogen kan se forskel, med mindre man står tæt på emnet, slet ikke dem bag altanerne.