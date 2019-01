Debat om nyt butikscenter i Faaborg: Brug for en samlet plan for byen

Lokaldebat: Etablering af nyt butiksområde på Jernvirke-grunden kan være ideen, der vil gøre Faaborg by mere attraktiv at tage på shopping i. Det er dejligt, at både foreningen Vores Faaborg & Egn og kommunalbestyrelsen bakker op om, at forretningslivet/iværksætteriet skal styrkes. Det er rigtig fint, at forretninger i Faaborg har lyst til at udvide og ekspandere, men det virker lidt visionsløst kun at tænke i det, vi allerede har.

Faaborg har brug for nye initiativer. Der bygges nye boliger på sygehuset, så boliger bliver ikke en mangelvare foreløbig. Butikker på Jernvirke-grunden kunne være fint, men en eventuel lokalplan bør også give plads til/muligheder for andre butikstyper end dem, vi allerede har, hvis handelslivet skal vokse. Det kan for eksempel være Plantorama, en veludstyret jagtbutik, McDonald's mv.

Der kunne måske også blive plads til et nyt by-hotel? Turiststrømmen til Faaborg-Midtfyn er stigende, og der kan hurtigt blive brug for flere overnatningsmuligheder.

Jeg ser gerne, at der bliver lavet en samlet plan for hele forretningslivet i Faaborg by, med hvad det måtte indebære af butiksrokader og iværksætteri i hele byen.

Der skal lyttes til forretninger som Aldi, Jem & Fix, T. Hansen og andre, der måtte ønske at ekspandere og eventuelt skifte adresse.

Jeg mener, at der skal arbejdes for en samlet løsning for hele byen, hvilket betyder, at en virksomhed som Båd og Motor, som tidligere har ytret et stort ønske om at flytte til frølageret, også skal med i en samlet planlægning.