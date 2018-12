Debat om Strandbadet i Kerteminde: Jesper Hempler må have overset et ringbind

Læserbrev: Strandarealet foran Strandbadet skal fremover være blokeret af parasoller og solsenge og uden badebroer.

Kan man bare inddrage offentlig strand til erhverv? Det har været beskrevet af andre i avisen den 14.december, hvor latterlig lejeaftalen er med en årlig lejeafgift på 5.000 kroner.

Strandbadet kan så udlejes hele året som selskabslokale. Det forstyrrer så samtidig områdets beboere med støj til lang ud på natten. At man så samtidig, som kommune er med til at lave en skæv konkurrence rent huslejemæssigt over for andre restauranter i kommunen, ser man stort på.

I avisen den 14. december kan man læse, at man ikke kan opsige aftalen, når forpagteren har åbent, som han skal ifølge kontrakten fra den 5. juni til den 15. september.

Nu er det bare sådan, at den periode omhandler 103 dage og strandbadet ifølge en helt nøjagtig kalender, som jeg har fået indsigt i, nedskrevet med åbningstider dag for dag kun har haft åbent i 55 dage i den nævnte periode.

Det betyder, at Strandbadet kun har haft åbent 53 procent af tiden i perioden inden for kontraktens aftale, og det må da siges at være en stor misligholdelse af kontrakten.

Det bevirker ligeledes, at de offentlige toiletter, som er en del af aftalen, også har været lukket i samme tidsrum.

Alt dette må Jesper Hempler jo være klar over, da han selv oplyser til avisen, at der skal søges om at holde lukket i kontraktperiode. Det ringbind kan da ikke være til at overse.