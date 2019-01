Debat om Faaborg: Værn om vores by - fri os for nyt butikscenter

Lokaldebat: Hvor var det trist læsning avisen 11. januar. Ikke nok med at der udtrykkes politisk vejvilje for et nyt butikscenter på den gamle jernvirkegrund, stik imod al tidligere planlægning. Men investor er citeret for at have udtalt:

"Faaborgenserne skal ikke forvente, at der skyder et femstjernet guldrandet byggeri op ...og senere: Faaborg er en lille by. Den har ikke en størrelse, der kan bære et kostbart byggeri."

Og så afsluttes der med et varsel om, at for høje krav kan betyde, at investor trækker sig.

Jamen så lad os da blive fri. Det lyder ikke som noget, vi vil savne.

Fri os for elendigheder og lad os værne om vores by.