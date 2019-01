Debat: Tak, fordi I lytter

Læserbrev: Viby Sogneforening og Viby Forsamlingshus ønsker hermed at rette en tak til formand for miljø-, natur- og teknikudvalget, Jesper Hempler, og formand for kultur- og fritidsudvalget, Hans Luunbjerg for i første omgang at gå i dialog med os foreninger angående så vigtig en del af landsbyerne som vores baneanlæg og for efterfølgende også at have lyttet til, hvad der blev sagt på dialogmødet.

Her i Viby Sogn har både unge og gamle stor glæde af baneanlægget, der stod foran at miste sin vedligehold med græsslåning.

Det blev i 11. time besluttet, at man på boldbanen i Viby - i stedet for at lukke den helt ned, kan bevare halvdelen af de årlige midler, der bruges til vedligehold af banen, og at man derfor fortsat og i nær fremtid vil kunne lege, spille både krolf, rundbold og fodbold på en plejet bane.

Med læserbrevet her ønsker vi at sige jer tak, fordi I lyttede.