Debat: Strandbadet som kampplads

Læserbrev: I sit sidste indlæg angreb Finn Nordgren beslutningen om at sænke "det blå flag" som en katastrofe for turismen. Nu er der så en privat forpagter, som ønsker at servicere strandturister med parasoller og solsenge. Så er det forkert!

Man kan i øvrigt ikke bare inddrage offentlig strand til erhverv. Men Miljø-, Natur- og Teknikudvalget har givet forpagter mulighed for at ansøge Kystdirektoratet om en et-årig tilladelse. Mig bekendt foreligger der ingen afgørelse endnu.

Man kan mene, at forpagtningsaftalen er både dårlig og latterlig. Den er indgået længe før min byrådstid. Men jeg respekterer, de juridiske aftaler der er lavet, indtil der indgås nogle nye.

Vurderingen er, at forpagteren må udleje til selskaber. Men et byrådsmedlem har jo bebudet, at han vil klage til kystdirektoratet. Og det er jo fint, for så bliver den sag jo prøvet på højere sted.

Hvis områdets beboere bliver generet af støj, er det jo i første omgang en politisag. Men jeg mener da, at Kerteminde Kommune også har en moralsk forpligtelse til, at medvirke til at der er ordnede forhold i området.

Hvad formålet med Finn Nordgrens indlæg er, ved jeg ikke. Men Strandbadet har jo været en yndet kamplads, også for byrådspolitikere i de sidste år. Og det ser ud til at fortsætte. Godt nytår.