Debat: Sprøjtemidler i drikkevandet bør forebygges

Læserbrev: Kommunen bør i "Planstrategi 2018" have fokus på beskyttelse af drikkevandet imod nedsivning af kemikalier. Der bør sættes ind imod forureningskilder, så vi om 20-30 år ikke risikerer at stå uden rent drikkevand. Den største forureningskilde er givetvis landbruget, men gartnerier, andet erhverv samt borgere har i den grad også et medansvar. Det koster millioner hver gang en boring skal lukkes og en ny skal bores.

Kerteminde Vandforsynings analysetal kan give bekymring. Vandprøve fra slagterafdelingen i Brugsen i Kerteminde d. 15. marts 2018 viste indhold af Desphenyl-Chloridazon på 0,54 mikro g/l med en grænseværdi på 0,1 mikrogram/l. Dvs. Desphenyl-Chloridazon indholdet var 5,4 gange højere end grænseværdien.

Desphenyl-Chloridazon blev indtil 1996 anvendt til produktion af roer, rødbeder og løg. 23 år efter ses kemikaliet i drikkevandet. Hvad der sprøjtes på jordoverfladen af diverse kemikalier på nuværende tidspunkt, vil højst sandsynligt kunne findes i drikkevandet om 20-30 år. Vil vi stiltiende forsætte med at acceptere dette?

Forslag: Forbyd spredning af kemikalier på jordoverfladen i sårbare områder med drikkevandsinteresser og ikke kun omkring boringerne. Forbud bør være uden kompensation til erhvervsdrivende, som måtte kræve dette. At få tildelt kompensation på den baggrund er ifølge EU-retten ulovligt, da kompensation er at betragte som ulovlig offentlig støtte. Gør som Århus kommune. Forbyd brug af sprøjtemidler i områder med drikkevandsinteresser.