Debat: Sozans dramatiske oplevelse med spildevand

Lokaldebat: Jeg vil gerne fortælle om en virkelig dramatisk oplevelse, jeg havde med spildevand i Middelfart Kommune.

Jeg er fra Syrien, og der betaler vi ikke for spildevand, og vi har ikke lært at spare på vandet. Jeg kom til Danmark i 2016 og fik en dejlig lejlighed i Ejby.

Kommunen gav informationer om reglerne som lejer, men glemte at fortælle om, at vand er meget dyrt her i landet, og den fortalte slet ikke, at man også skal betale for at komme af med det igen.

Tiden går, og vi bliver glade for at bo i Danmark med min familie, mand og to drenge. Der går to år, og vi får ingen regninger fra spildevand, jeg ved jo heller ikke, at jeg skal have nogen.

Jeg aner ikke, at vand er så dyrt her i Danmark, jeg kan se, at der er vand omkring hele landet, så det, tror jeg, vi bruger af og aner ikke, at det er spildevand.

Jeg vasker terrassen hver eneste dag, børnene leger med vand i haven, vi tager lange bade og nyder det. Hvis jeg keder mig, vasker jeg også lige cyklerne.

Pludselig en dag kommer et girokort, der lyder på 18.000 kroner, som skal betales straks.

Familien går nærmest i chok, vi kan ikke betale, og jeg får en dansk veninde til at kontakte spildevand, og efter mange lange forhandlinger lykkedes det at få lavet en afdragsordning med 700 kroner om måneden.

Vi taler også med kommunen om den manglende information, den trækker på skulderen og siger, det er ærgerligt, og de kan ikke hjælpe.

Her mener jeg, det virkelig er vigtigt, at kommunen giver ALLE de vigtige oplysninger til alle flygtninge, som kommer.

Det skal nævnes, at spildevand erkender, at de aldrig har sendt en rykker til adressen. De 700 kroner, vi betaler hver måned i mange, mange måneder, gør, at vi skal spare rigtig meget, da vi er i integrationsfasen og er på kontanthjælp.

Jeg synes, det er rigtig godt at spare på spildevandet, og jeg har lært rigtig meget af min oplevelse:

Nu tager jeg kortere bade, vasker ikke terrassen eller cykler ret tit. Og jeg husker at aflæse vandmåleren.

Jeg fortæller alle udlændinge om mit vandspild og om regningen fra spildevand - sådan de forstår, hvordan vand afregnes i Danmark.

Svar fra Middelfart Kommune, kommunikationskonsulent Martin Kastoft:

"Middelfart Kommune har forståelse for, at det er ubehageligt at få en regning, som man ikke havde regnet med. For at undgå den slags situationer gennemgår vi altid budget og udgifter grundigt sammen med borgeren og en tolk, når vi hjælper flygtninge med en bolig. Her kommer vi også ind på forbrugsudgifter til for eksempel spildevand. Men der er rigtig mange nye oplysninger at få overblik over, når man kommer til Danmark så på trods af, at alle gør deres bedste, kan der ske misforståelser. Det er selvfølgelig beklageligt, hvis det er sket her. I forhold til den konkrete afregning så er det et anliggende mellem borgeren og spildevandsselskabet."