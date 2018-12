Debat: Skal der igen ske en ulykke?

Fyens Stiftstidende beskriver den 18. december om Jonas Høj Jensens sygdom og hans lukkede tilværelse på grund af udadreagerende adfærd.

Begge forældre er nu bange for hans og andres liv, da Middelfart Kommunes ansatte Lene Chortsen Isak pludselig mener, at det er ulovligt at holde mennesker indesprærret og derfor nu har "frigivet" den unge mand.

Både forældre og ansatte frygter nu for dette, og man må spørge, hvilken lovgivning der pludselig ændrer på, at Jonas siden 2015 har levet med låste døre?

Det er da klart, at hans adfærd ikke har generet andre, når han har levet sit eget liv i disse år.

Det kunne tænkes, at Middelfart Kommune vil spare penge og udsætte andres liv for fare. Skal der igen ske en ulykke, som den på Helnæs for kort tid siden?

Lyt dog til familien og andre, som kender Jonas og hans ulykkelige liv.