Debat: Saml nu din hunds visitkort op

Lokaldebat: De fleste hundeejere ved, at på fortovet gælder den regel, at det er hundeejeren - og hundeejerens repræsentant, der i første omgang er ansvarlig for opsamling af tabte hundevisitkort. Først i anden omgang er det grundejeren eller grundejerens repræsentant, der bliver ansvarlig for opsamling af de tabte visitkort.

Men hvor mange hundeejere ved, at den samme regel gælder på Strandstien mellem Nørre Alle og strandgrunden? Tilsyneladende er der en del, som ikke ved det. Meget ubehageligt for både fodgængere og cyklister på Strandstien.

For få år siden var der en mand, der fik den lidt sære idé at plante små kageflag i de glemte og oversete hundevisitkort på Strandstien. Meget udelikat. Men det skånede da fodgængere og cyklister for at træde og køre på disse visitkort.

I forbindelse med ejendomsservice må jeg som grundejerrepræsentant opsamle mange af disse visitkort. Hvilket jeg meget gerne gør. Men der må kunne gøres lidt mere ved, at hundeejerne husker at opsamle de tabte visitkort?